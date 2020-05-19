2020-05-19T12:45:35+03:00
Происшествия

На пожаре в казанской пятиэтажке один человек погиб и пять спасено

Возгорание произошло ранним утром [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В этот вторник, 19 мая, в 6.57 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании пятиэтажке в Казани по адресу: улица Декабристов, 184.

По прибытию на место пожарные установили, что горит квартира на втором этаже. Внутри было обнаружено тело мужчины в возрасте около 60-ти лет. Его передали медикам.

К этому времени густой дым уже отрезал пути спасения жильцам с верхних этажей. С помощью специальных масок и баллона выведены на улицу и спасены пять человек. На тушении самого пожара понадобилось около 20 минут.

- Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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