На пожаре в казанской пятиэтажке один человек погиб и пять спасено
В этот вторник, 19 мая, в 6.57 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании пятиэтажке в Казани по адресу: улица Декабристов, 184.
По прибытию на место пожарные установили, что горит квартира на втором этаже. Внутри было обнаружено тело мужчины в возрасте около 60-ти лет. Его передали медикам.
К этому времени густой дым уже отрезал пути спасения жильцам с верхних этажей. С помощью специальных масок и баллона выведены на улицу и спасены пять человек. На тушении самого пожара понадобилось около 20 минут.
- Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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