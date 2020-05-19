«Это очень тяжелое время для нашего зоопарка»: в казанской «Реке Замбези» рассказали об убытках из-за коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T16:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса и, как следствие, введение ограничений сказались на многих предприятиях и организациях. Не остались в стороне и зоопарки. Так, казанская «Река Замбези» пожаловалась на убытки.

-. Это очень тяжёлое время для нашего зоопарка, каждый новый день без посетителей - это огромные убытки и долги, ведь животные должны получать полноценный рацион, должны оплачиваться коммунальные услуги, зарплаты работникам зоопарка, которые продолжают в полном объёме выполнять свою работу - это уборка вольер и территории, кормление, уход и тренинг животных, - рассказал зоопарк на своей соцстранице.

Администрация выразила надежду, что скоро «Река Замбези» откроется и в нее хлынет поток посетителей.

- Посетителей, которые, как нам кажется, уже соскучились по льву Инсару, львицам Люсе и Киаре, бегемоту Захарии, пиликану Розе, непоседам сурикатам, катающимся на гигантских черепах, мартышке Игорю и Алёшеньке и другим-большим и маленьким, пушистым и не очень, пернатым и зубастым, - отметили в зоопарке.

kazanzoo1806 Казанский зоопарк "Река Замбези" терпит убытки из-за пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU