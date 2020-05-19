Татарстан потратит более 46 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ

19 Май 2020 2020-05-19T20:32:27+03:00

Оборудование будет поставлено в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ Минздрава республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Татарстан планирует приобрести 14 аппаратов для вентиляции легких для Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ. На это из республиканского бюджета выделят 46,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет приобрести четыре аппарата искусственной вентиляции (ИВЛ) легких для взрослых и детей (12,8 миллионов рублей), семь аппаратов инвазивной и неинвазивной вентиляции легких (24,5 миллионов рублей) и три транспортных аппарата ИВЛ (9,3 миллионов рублей).

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона. Оборудование он должен будет поставить к 20 декабря текущего года/ При этом в эксплуатацию он их введет лишь к 30 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU