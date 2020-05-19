2020-05-19T11:44:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане сделали более 100 тысяч тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 2,5 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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За минувшие сутки в республике сделали порядка 2,5 тысяч тестов на COVID-19.За минувшие сутки в республике сделали порядка 2,5 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Татарстане сделали 2523 теста на коронавирус. С начала пандемии же их было проведено 100 618. Такие данные во вторник, 19 мая, дал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что в Татарстане выявлено 2400 случаев заражения COVID-19. 1301 человек уже выздоровел, восемь - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2523 пациента. Это люди с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, а также те, кто контактировал с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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