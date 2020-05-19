В Татарстане сделали более 100 тысяч тестов на коронавирус
Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 2,5 тысяч человек
За минувшие сутки в республике сделали порядка 2,5 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Татарстане сделали 2523 теста на коронавирус. С начала пандемии же их было проведено 100 618. Такие данные во вторник, 19 мая, дал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Отметим, что в Татарстане выявлено 2400 случаев заражения COVID-19. 1301 человек уже выздоровел, восемь - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2523 пациента. Это люди с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, а также те, кто контактировал с инфицированными.
ИСТОЧНИК KP.RU