2020-05-19T18:41:56+03:00
Происшествия

В Ульяновске спасатели помогли трехлетней девочке, которая застряла между стеной и батареей

ЧП произошло в квартире одной из многоэтажек на улице Ливанова [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты УльяновскаФото: пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска
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В понедельник, 18 мая, в квартире одной из многоэтажек на улице Ливанова в Ульяновске произошло ЧП. Нога трехлетней девочки застряла между стеной и батареей. Родители не смогли самостоятельно помочь ребенку и позвонили в 112.

Прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента отжали батарею и вызволили девочку. Помощь медиков ей не понадобилась.

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска

- На случай, если аналогичное происшествие случится, и батарея будет горячей, то для спасения ребёнка нужно сразу перекрыть подачу горячей воды. Приложить к застрявшей части тела полотенце, смоченное в холодной воде. Можно попробовать самостоятельно освободить зажатую в батарее руку или ногу с помощью мыльного раствора, но лучше сразу же вызывать спасателей, — отметили в Управлении гражданской защиты города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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