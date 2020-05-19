2020-05-19T22:04:19+03:00
Происшествия

В Татарстане продолжается операция "Нерест"

Браконьерам грозит до 2 лет лишения свободы
Лика ИСАЕВА
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Во время рейдаВо время рейдаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В республики продолжается операция "Нерест", которую совместно проводят в военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизованного полка ВНГ России совместно с бойцами ОМОН Росгвардии, полицейскими Казанского ЛУВДТ МВД и сотрудниками ГИМС МЧС республики. В ходе этих рейдов они выявляют и пресекают фактов незаконной добычи биологических ресурсов в акваториях рек Волга, Кама и Казанка.

"Нерест" проводится с 25 апреля по 5 июня.

Уже есть успех - в районе поселка Нижние Вязовые в Зеленодольскоом районе республики обнаружили рыбака с сетями. В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Мужчине грозит или штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

У браконьера изъяли лодку и браконьерские орудия лова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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