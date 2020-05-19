2020-05-19T10:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казань вернулись вахтовики из Якутии

Ближайшие две недели они проведут на карантине в санатории "Ливадия"
Алина ГАБДУЛИНА
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19 мая из "Ливадии" по домам отправятся татарстанцы, которые вернулись из Турции.19 мая из "Ливадии" по домам отправятся татарстанцы, которые вернулись из Турции.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В понедельник, 18 мая, в Казань вернулись 26 жителей Татарстана, которые работали в Якутии. Все они были размещены на карантин в санатории "Ливадия", где проведут ближайшие две недели.

- У них возьмут анализы. Вахтовики будут находится под медицинским наблюдением, - сообщает пресс-служба правительства республики.

Отметим, что сегодня, 19 мая, из "Ливадии" по домам отправятся татарстанцы, которые вернулись из Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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