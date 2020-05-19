2020-05-19T13:21:03+03:00
Происшествия

К 8 годам колонии приговорили татарстанца за финансирование террористической организации

Мужчину задержали сотрудники ФСБ
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Сотрудники ФСБ Татарстана задержали 38-летнего жителя республики Кутлубаева М.Б. Мужчину заподозрили в причастности к финансированию терроризма.

Так, было устанволено, что еще в 2018 году Кутлубаев через соцсети установил контакт с участником боевых действий в Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России).

В результате татарстанец начал финансировать террористическую деятельность запрещенной организации. Всего он успел сделать ряд денежных переводов на общую сумму 19 000 рублей.

А в 2019 году ФСБ в отношении мужчины возбудило уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Суд над арестованным Кутлубаевым стартовал в январе 2020 года. По решению Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге его признали виновным и приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Попытка обжаловать приговор в Апелляционном военном суде была безуспешной и в итоге приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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