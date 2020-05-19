2020-05-19T19:31:49+03:00
Происшествия

В Чебоксарах вновь пропал 77-летний Николай Семенов

В прошлый раз пенсионера искали две недели
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах вновь начались поиски 77-летнего Николая Семенова. Мужчина, который проживает в одном из городских социально-реабилитационных центров пропадает уже во второй раз за месяц. В прошлый раз его искали две недели.

Николай Семенов ушел из центра 18 мая в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, пенсионер ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем был серый пиджак, темно-серые брюки, черные ботинки и черная вязанная шапка.

Просим всех, кто видел Николая Дмитриевича, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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