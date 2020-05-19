В Татарстане госавтоинспекторы помогли водителю заменить колесо

19 Май 2020 2020-05-19T09:52:53+03:00

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ЧП произошло в Нижнекамске, когда у водителя-пенсионера во время движения оказалось повреждено переднее колесо. Сам поменять неисправное на запасное колесо мужчина не мог - он инвалид, передвигается с тростью, а другие автомобилисты проезжали мимо, игнорируя попавшего в беду водителя.

На помощь пришли инспекторы ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Ильгиз Зарипов и старший лейтенант полиции Айрат Валишин. Они помогли устранить техническую неисправность, заменив пробитое колесо на запасное. Мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанное содействие, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU