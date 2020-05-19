В Казани во время пожара погиб мужчина и спасли пятерых жильцов

19 Май 2020 2020-05-19T09:01:31+03:00

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Пожар в пятиэтажке на улице Декабристов в Московском районе столицы Татарстана начался во вторник, 19 мая, в 6.57. Едкий дым просочился в квартиры жильцов и они вызвали пожарных. Когда они приехали, то выяснилось, что горит квартира на втором этаже.

Помощь в эвакуации потребовалась пятерым жителям верхних этажей. Их вывели в безопасное место при помощи масок спасаемого.

Во время тушения огня обнаружили тело погибшего мужчины в возрасте примерно 60 лет.

- Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины начала пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU