Благодаря приставам в Марий Эл дети-сироты получили жилье
В Горномарийский отдел судебных приставов из суда поступило более 10 исполнительных листов. Все они касались предоставление жилья для бывших детей-сирот. Новые квартиры должны были предоставить по договорам соцнайма. Но исполнение суда затягивалось - потребовалось провести весь комплекс необходимых мер, способствующих исполнению решения суда о предоставлении квартир гражданам: предупреждения, административные штрафы.
Но уже в апреле благодаря активным действиям судебного пристава-исполнителя Отдела дело сдвинулось с "мертвой точки": администрация города Козьмодемьянск заключила первый договор с Л., матерью трех детей. Семья переехала в двухкомнатную квартиру.
Через короткий промежуток времени в новое жилье переехала семья С., в которой растут двое несовершеннолетних.
- В течение года администрация города обязалась обеспечить жильем всех 10 детей-сирот, - сообщили судебные приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU