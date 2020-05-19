Благодаря приставам в Марий Эл дети-сироты получили жилье

19 Май 2020 2020-05-19T09:26:47+03:00

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В Горномарийский отдел судебных приставов из суда поступило более 10 исполнительных листов. Все они касались предоставление жилья для бывших детей-сирот. Новые квартиры должны были предоставить по договорам соцнайма. Но исполнение суда затягивалось - потребовалось провести весь комплекс необходимых мер, способствующих исполнению решения суда о предоставлении квартир гражданам: предупреждения, административные штрафы.

Но уже в апреле благодаря активным действиям судебного пристава-исполнителя Отдела дело сдвинулось с "мертвой точки": администрация города Козьмодемьянск заключила первый договор с Л., матерью трех детей. Семья переехала в двухкомнатную квартиру.

Через короткий промежуток времени в новое жилье переехала семья С., в которой растут двое несовершеннолетних.

- В течение года администрация города обязалась обеспечить жильем всех 10 детей-сирот, - сообщили судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU