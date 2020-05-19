2020-05-19T08:47:11+03:00
Происшествия

В Казани под колесами иномарки погибла женщина

Наезд произошел на улице Татарстан
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали ГосавтоинспекциюНа место наезда вызывали ГосавтоинспекциюФото: Лика ИСАЕВА
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 18 мая в Приволжском районе столицы Татарстана. Там под колесами иномарки "Форд" погибла женщина-пешеход.

Очевидцы рассказали, что нетрезвая на вид погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода, шла потом по трамвайным рельсам и в какой-то момент подскользнулась и упала. В этот момент на нее и наехал автомобиль.

Полученные травмы оказались смертельными. На место наезда вызывали сотрудников Госавтоинспекции МВД Татарстана. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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