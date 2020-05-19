В Татарстане в реке нашли тело мужчины

19 Май 2020 2020-05-19T08:18:04+03:00

Неизвестный был одет в зимний костюм для рыбалки

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Страшную находку сделали жители поселка Красный Яр Спасского района республики. В 10- метрах от берега обнаружили тело неизвестного мужчины. Сообщение о находке передали специалистам МЧС Татарстана и вскоре они извлекли тело погибшего, доставив его на берег.

Погибший, судя по его одежде, пропал еще зимой - в начале весны: он был в зимнем костюме для рыбалки.

Сейчас правоохранительные органы выясняют имя погибшего - изучают списки пропавших без вести. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU