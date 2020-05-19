В Татарстане в реке нашли тело мужчины
Страшную находку сделали жители поселка Красный Яр Спасского района республики. В 10- метрах от берега обнаружили тело неизвестного мужчины. Сообщение о находке передали специалистам МЧС Татарстана и вскоре они извлекли тело погибшего, доставив его на берег.
Погибший, судя по его одежде, пропал еще зимой - в начале весны: он был в зимнем костюме для рыбалки.
Сейчас правоохранительные органы выясняют имя погибшего - изучают списки пропавших без вести. По данному факту проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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