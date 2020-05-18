2020-05-18T17:19:29+03:00
Общество

В Казани увековечат память генерал-майора Гайнуллы Шакирова

На фасаде здания ДОСААФ появится мемориальная доска
Олег ЛУГОВОЙ
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В Кабмине Татарстана подписано постановление об увековечивании памяти генерал-майора Гайнуллы Шакирова, который руководил ДОСААФ республики с 1967 по 1990 годы.

Так, мемориальную табличку запанировали разместить на фасаде здания ДОСААФ Татарстана в Казани (улица Патриса Лулумбы, 4). Она будет выполнена на двух языках – русском и татарском: «В этом здании в 1974–2001 гг. работал видный организатор военно-патриотической работы в Татарстане, в 1967–1990 гг. председатель Татарского областного комитета ДОСААФ, генерал-майор Гайнулла Шарипович Шакиров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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