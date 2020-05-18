В казанском парке «Крылья Советов» вандалы «оголили» уличные фонари

18 Май 2020 2020-05-18T17:07:22+03:00

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В казанском парке «Крылья Советов» вандалы за раз украли 16 металлических решеток, которые защищают прожектора нижнего освещения. При этом были сломаны два самих светильника, а также похищена урна для мусора.

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

- Выявить нарушителей планируется с помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных в парке, - сообщили в Дирекции парков и скверов.

Соответствующее заявление в полицию уже подано. Сейчас идет проверка и подсчет нанесенного вандалами ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU