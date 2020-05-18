В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей, которые они заплатили в качестве налога

18 Май 2020 2020-05-18T16:44:40+03:00

Речь идет о цифре за 2019 год

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Сегодня, 18 мая, на заседании городского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил о возврате самозанятым уплаченного ими налога. Речь идет о периоде за 2019 год.

Так, в условиях пандемии самозанятые Казани получат обратно из городского бюджета 24 миллиона рублей. Их распределят между 19 тысячами человек. При этом в столице Татарстана, по последним данным, статус самозанятых уже получили 21 333 горожанина.

Мало того, по словам Шакирова, на этой неделе стартует второй этап выдачи продуктовых наборов индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

ИСТОЧНИК KP.RU