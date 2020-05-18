В Татарстане с 20 мая закрывают дорогу Актаныш - Поисево

18 Май 2020 2020-05-18T16:29:28+03:00

Частичное ограничение на движение транспорта по ней будет действовать более одного месяца

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На участке автодороги Актаныш – Поисево - от 17,5 км до 21,4 км, запланировали ремонт проезжей части. В связи с этим там на территории Актанышского района Татарстана будет действовать ограничение на движение транспорта – с 20 по 30 сентября.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - сообщает Минтранс Татарстана. - Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД республики.

Так, для объезда водителям при этом предлагают региональные дороги: «Актаныш – Поисево» - Татарские Суксы, Тюково – Татарские Ямалы и «Актаныш – Поисево» – Буляк.

ИСТОЧНИК KP.RU