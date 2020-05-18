Кабмин Татарстана разрешил работу спортивных центров и плавательных бассейнов

18 Май 2020 2020-05-18T15:51:22+03:00

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Интернет-ресурс "Итиль", пишет, что Кабмин Татарстана с сегодняшнего дня разрешил работу спортивных центров, фитнес-залов и плавательных бассейнов. Заниматься в них можно с персональным тренером при условии, что специалист будет тренировать только одного человека.

Также послабления касаются работы музеев, библиотек и экскурсий. Отдельно в документе оговаривается проведение тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе.

В постановлении отмечается, что спортивные занятия на открытом воздухе обычным гражданам также разрешены, однако нельзя заниматься на детских игровых и спортивных площадках, расположенных во дворах и парках. Одновременно в тренировке могут участвовать максимум два человека на расстоянии 5 м друг от друга.