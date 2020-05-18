Летние лагеря для детей в России могут заработать с 1 июля

18 Май 2020 2020-05-18T15:47:28+03:00

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», минпросвещения России готовит в ближайшее время решение, согласно которому летние лагеря заработают с 1 июля.

Открыть продажу путевок в летние лагеря, например, в Чувашии собирались с 11 мая, но из-за пандемии коронавируса заявочную кампанию перенесли.

- Однако при условии сокращения количества смен и их продолжительности: вместо трех недель смена будет длиться 14 дней (как на самоизоляции), - пишет ресурс. - Об этом заявил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев.

На данный момент предполагается, что загородные лагеря смогут принять более 102 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU