Летние лагеря для детей в России могут заработать с 1 июля
Как передает интернет-ресурс «Итиль», минпросвещения России готовит в ближайшее время решение, согласно которому летние лагеря заработают с 1 июля.
Открыть продажу путевок в летние лагеря, например, в Чувашии собирались с 11 мая, но из-за пандемии коронавируса заявочную кампанию перенесли.
- Однако при условии сокращения количества смен и их продолжительности: вместо трех недель смена будет длиться 14 дней (как на самоизоляции), - пишет ресурс. - Об этом заявил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев.
На данный момент предполагается, что загородные лагеря смогут принять более 102 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU