2020-05-18T16:16:16+03:00
Спорт

Вратарь «Ак Барса» стал лучшим голкипером в сезоне КХЛ

Тимур Билялов провёл 36 матчей и одержал 23 победы при коэффициенте надёжности 1.35
Наиля ГАЛИМОВА
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Тимур Билялов.Тимур Билялов.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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Голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова признали лучшим вратарём сезона 2019/20 в КХЛ. Он провел 36 матчей и одержал 23 победы при 94.8 проценте отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.35. Также голкипер казанского клуба установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии − 316 минут и 9 секунд.

– Конечно, для меня очень почётно получить приз лучшего вратаря сезона в КХЛ. Но я считаю, что это не только моя награда – это награда всей команды. Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда – ребята помогали мне, много бросков ловили на себя, много атак соперника разрушали ещё на дальних подступах к нашим воротам, – передает слова Тимура Билялова пресс-служба клуба. – Были и неудачные матчи, которые только закаляют и помогают набраться опыта для будущих побед. Жаль, что сезон закончился так рано, но все понимали, что здоровье людей всегда должно оставаться на первом месте. Уверен, что скоро ситуация нормализуется, и мы вновь вернемся на лёд, чтобы радовать болельщиков своей игрой и показывать красивый хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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