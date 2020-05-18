Нападающий «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ

18 Май 2020 2020-05-18T17:29:38+03:00

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Форвард «Ак Барса» Артём Галимов стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова.

Нападающий сыграл в сезоне за казанский клуб 59 матчей, в которых набрал 26 очков при показателе полезности -1. По итогам регулярки хоккеист стал лидером лиги по победным шайбам (8). Трижды он признавался новичком недели в КХЛ, один раз – новичком месяца.

− Если честно, не ожидал, что лига отметит меня как лучшего новичка, очень приятно. Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который даёт молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне. Спасибо партнёрам за тот опыт, который они передают нам, за помощь на льду и за его пределами, – передает слова Артёма Галимова пресс-служба «Ак Барса». – Это был интересный сезон, первый для меня в КХЛ – совершенно другой, более высокий уровень, другие скорости, другое понимание игры. У меня неплохо получилось дебютировать в лиге, но все это – благодаря тренерскому штабу, партнёрам по команде, семье и болельщикам: спасибо им за то, что они всегда поддерживают команду.

ИСТОЧНИК KP.RU