2020-05-18T17:29:38+03:00
Спорт

Нападающий «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ

Артем Галимов также признавался лидером лиги по победным шайбам по итогам регулярки
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Артём Галимов.Артём Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова.

Нападающий сыграл в сезоне за казанский клуб 59 матчей, в которых набрал 26 очков при показателе полезности -1. По итогам регулярки хоккеист стал лидером лиги по победным шайбам (8). Трижды он признавался новичком недели в КХЛ, один раз – новичком месяца.

− Если честно, не ожидал, что лига отметит меня как лучшего новичка, очень приятно. Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который даёт молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне. Спасибо партнёрам за тот опыт, который они передают нам, за помощь на льду и за его пределами, – передает слова Артёма Галимова пресс-служба «Ак Барса». – Это был интересный сезон, первый для меня в КХЛ – совершенно другой, более высокий уровень, другие скорости, другое понимание игры. У меня неплохо получилось дебютировать в лиге, но все это – благодаря тренерскому штабу, партнёрам по команде, семье и болельщикам: спасибо им за то, что они всегда поддерживают команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани служебная собака нашла в вагоне спрятанные для осужденных телефоны и наркотик
Нападающий «Ак Барса» стал лучшим новичком сезона 2019/20 в КХЛ
В Марий Эл иномарка на скорости съехала в кювет и врезалась в столб: пострадал один человек
В Чебоксарах пять ТЦ и супермаркетов не соблюдали масочный режим
В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей, которые они заплатили в качестве налога
В казанском парке «Крылья Советов» вандалы «оголили» уличные фонари
В Марий Эл во время буксировки легковушка вылетела на встречку и попала под КАМАЗ
Кабмин Татарстана разрешил работу спортивных центров и плавательных бассейнов
В Чебоксарах пропал 28-летний Кузьма Краснов, который нуждается в медицинской помощи
Вратарь «Ак Барса» стал лучшим голкипером в сезоне КХЛ
Летние лагеря для детей в России могут заработать с 1 июля
Несмотря на коронавирус, купальный сезон - 2020 в Казани откроется 1 июня
В Казани увеличивают мощности больниц, где лечатся зараженные коронавирусом
С 1 июня в Татарстане запустят новый авиарейс Нижнекамск - Сургут
В период пандемии Минспорта и Олимпийский Совет Татарстана оказывает помощь ветеранам спорта
В период самоизоляции число безработных в Казани выросло в пять раз
На 19 мая в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
ВТБ улучшает условия обмена валюты
В Казани водитель сбил 9-летнего мальчика на самокате
В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей
В Казани днем 18 мая ожидают грозу
ГИБДД Татарстана начала принимать экзамены на водительские права в прежнем режиме