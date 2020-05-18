Чебоксары за 103,9 миллиона рублей возьмут в лизинг уличные светильники

18 Май 2020 2020-05-18T17:40:42+03:00

Ими будут пользоваться в 2021-2022 годах

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Администрация Чебоксар возьмет в аренду (лизинг) 8 813 уличных и парковых светильников. На это уже выделено 103,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет предоставить 136 уличных светильников мощностью 150 Вт, 823 уличных светильника мощностью 120 Вт, 1291 уличный светильник мощностью 90 Вт, 5360 уличных светильников мощностью 45 Вт и 1203 парковых светильника мощностью до 35 Вт. Все они должны быть светодиодными со вторичной оптикой.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 1 июня. Пользоваться светильниками город будет в 2021-2022 годах.

Посчитав, можно прийти к выводу, что каждый светильник обойдется Чебоксарам примерно в 11,7 тысяч рублей. Сколько будет их установка, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU