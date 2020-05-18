В период пандемии Минспорта и Олимпийский Совет Татарстана оказывает помощь ветеранам спорта

18 Май 2020 2020-05-18T13:06:13+03:00

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Ветеранам спорта Татарстана доставили продуктовые наборы от Минспорта и Олимпийского совета Татарстана. Помимо еды им привезли так сейчас необходимые средства защиты от коронавирусной инфекции, в том числе медицинские маски, предоставленные ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В общей сложности наборы получили более 50 ветеранов спорта из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя, Сабинского и Балтасинского районов Татарстана. Каждая доставка сопровождалась открытками, подписанными депутатом Госдумы, председателем Олимпийского Совета Татарстана Маратом Бариевым и министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.

- Примите знак поддержки Министерства спорта РТ и Олимпийского Совета Республики Татарстана. В это непростое время – мы вместе. Спасибо за Ваш труд, доброго здоровья Вам и Вашим близким! – говорится в открытке.

Фото: Из материалов пресс-службы

- В период распространения коронавирусной инфекции в группе риска - старшее поколение, и сейчас им особенно важно минимизировать социальные контакты и по возможности оставаться дома, - отметил Марат Бариев. - По этой причине, мы поддерживаем связь с нашими ветеранами и стираемся оказать им помощь в это непростое время. Это еще одна возможность выразить свою благодарность и признательность за их труд.

Процесс доставки продуктовых наборов осуществлялся с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU