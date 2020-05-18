2020-05-18T13:17:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани увеличивают мощности больниц, где лечатся зараженные коронавирусом

На данный момент там находятся 845 инфицированных, 504 из которых в стационарах
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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С 18 мая в Казани начали увеличивать мощности больниц, где лечатся зараженные коронавирусом. Об этом на заседании городского штаба по борьбе с инфекцией заявил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Отметим, что с начала пандемии в Казани было выявлено 1127 случаев COVID-19. На данный момент лечатся 845 человек, 504 из которых находятся в стационарах.

Больных с подозрением на коронавирус госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу, Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Детскую республиканскую клиническую больницу, детскую больницу №1, клиническую больницу №2 или в госпиталь ветеранов войн.

- Пациентов на разных этапах заболевания определяют в разные медучреждения исходя из тяжести состояния. Часть стационаров будет принимать пациентов из высокотехнологичных центров на так называемое долечивание, когда опасение за состояние находящихся на этапе лечения пациентов нет. Тем самым будет обеспечена доступность оказания помощи тем, кто нуждается в связи с тяжестью заболевания в лечении в высокотехнологичных центрах, - заметил Жаворонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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