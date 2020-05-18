С 1 июня в Татарстане запустят новый авиарейс Нижнекамск - Сургут
Татарстанская авиакомпания запускает новый рейс Нижнекамск – Сургут. Пассажиров будут перевозить на 50-местном самолете Бомбардье CRJ-200. Первый вылет намечен на 1 июня 2020 года.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Время в полете 2,5 часа.
- Данный рейс выполняется в рамках постановления Правительства РФ №1242 от 25.12.2013 года, которое позволяет перевозить пассажиров по низкой стоимости на региональных маршрутах, - в свою очередь сообщают в Минтрансе Татарстана.
Так, цена на билет в одну сторону по направлению Нижнекамск – Сургут будет составлять от 4 090 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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