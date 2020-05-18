ВТБ улучшает условия обмена валюты

18 Май 2020 2020-05-18T12:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ запускает онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу — чем больше сумма, тем выгоднее курс. Услуга стала доступна для всех пользователей ВТБ-Онлайн, ранее она предлагалась только клиентам сегментов «Привилегия» и «Прайм».

Банковский курс будет снижаться при обмене суммы от 1000 евро или долларов США. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена валюты с биржевым. Например, если текущий в банке курс доллара США равен 75,15 , то при обмене от 1000 до 10 000 $ курс составит 75,00 . При обмене от 10 000 до 50 000 $ — уже 74,85 , от 50 000 до 100 000 $ — 74,75 , от 100 000 $ и выше — 74,65 . Разница между курсом банка и биржи не фиксированная и может меняться.

- Обмен валюты в ВТБ-Онлайн становится выгоднее для всех клиентов — мы запускаем сервис безналичного обмена долларов США и евро по более привлекательным курсам. Уже более 75 тысяч наших клиентов пользуются этой услугой в дистанционных каналах, совершая 200 тысяч транзакций в месяц. Мы продолжим расширение этого функционала, распространяя льготный курс и на другие валюты, - отметил начальник управления переводов ВТБ Алексей Хранилов.

Услугой обмена валюты можно воспользоваться в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ-Онлайн в разделе «Переводы» через операцию «Между своими счетами».