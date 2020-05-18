В период самоизоляции число безработных в Казани выросло в пять раз

18 Май 2020 2020-05-18T13:09:36+03:00

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Стало известно, что с начала апреля 2020 года в Казани резко выросло число безработных - в пять раз. Об этом в понедельник, 18 мая, на очередном совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

Так, сейчас официально безработными считаются более 18,1 тысячи горожан. Тогда как еще 1 апреля эта цифра была 3,9 тысяч.

Отметим, что вместе с тем число вакансий в Казани уменьшилось почти в 2 раза - до 8 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU