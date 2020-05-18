В Казани днем 18 мая ожидают грозу

18 Май 2020 2020-05-18T11:16:18+03:00

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В МЧС Татарстана поступило предупреждение о надвигающемся ненастье. Так, по прогнозам регионального Гидрометцентра, в ближайший час и до вечера понедельника, 18 мая, на территории региона и в Казани местами ожидается гроза, а также сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU