В Марий Эл иномарка на скорости съехала в кювет и врезалась в столб: пострадал один человек

18 Май 2020 2020-05-18T17:27:05+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 16 мая, в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, в 17.00 на втором километре автодороги «Кулаково-Четнаево» на скорости легковушка Hyundai вылетела в кювет и врезалась в столб, после чего опрокинулась.

Автомобилем управлял 30-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что за руль он сел будучи пьяным. Точно определить его состояние на момент аварии смогут медики в больнице, куда его госпитализировали сразу после аварии, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU