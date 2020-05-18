В Марий Эл иномарка на скорости съехала в кювет и врезалась в столб: пострадал один человек
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 16 мая, в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, в 17.00 на втором километре автодороги «Кулаково-Четнаево» на скорости легковушка Hyundai вылетела в кювет и врезалась в столб, после чего опрокинулась.
Автомобилем управлял 30-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что за руль он сел будучи пьяным. Точно определить его состояние на момент аварии смогут медики в больнице, куда его госпитализировали сразу после аварии, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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