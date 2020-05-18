В Марий Эл во время буксировки легковушка вылетела на встречку и попала под КАМАЗ

18 Май 2020 2020-05-18T16:22:22+03:00

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На 47 километре автодороги «Восточный обход города Йошкар-Ола» Медведевского района 15 мая в 7.00 автомобиль ВАЗ-2110 буксировал сломавшуюся "семерку" на тросе. В один из моментов автомашина потеряла управление вылетела на встречку и врезалась в КАМАЗ с прицепом.

67-летний водитель легковушки, которую буксировали получил травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 39-летний водитель большегруза не пострадал.

- По предварительным данным, авария произошла в результате блокировки рулевого управления ВАЗ-2107, после чего автомашина совершила выезд на полосу встречного движения, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU