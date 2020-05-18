В Чебоксарах пять ТЦ и супермаркетов не соблюдали масочный режим

18 Май 2020 2020-05-18T17:24:07+03:00

Сумму штрафа для них теперь определит суд

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Из-за пандемии коронавируса жители Чувашии обязаны носить медицинские маски в общественных местах, транспорте и такси. За этим ежедневно следят мобильные группы. Параллельно они проводят рейды по торговым предприятиям, среди которых также находятся нарушители масочного режима.

Накануне такая проверка прошла в магазинах Чебоксар.

- Из 10 проверенных крупных и средних торговых предприятий в пяти составлены протоколы: ТД «Перекресток», ТРЦ «Питер», ТД «Диапазон», супермаркет «Пятерочка» в ТД «Европа», супермаркет «Пятерочка» по адресу проспект Мира, 17, - сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

Сумму штрафа для них определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU