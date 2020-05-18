ГИБДД Татарстана начала принимать экзамены на водительские права в прежнем режиме
ГИБДД Татарстана напоминает, что с 12 мая снят режим самоизоляции и возобновлен прием экзаменов на водительские права. На экзамены необходимо предварительно записываться на сайте Госуслуг. При их сдаче наличие масок и перчаток - обязательно.
- На экзамены на право управления автомобилями могут записаться кандидаты в водители, в том числе те лица, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами за административные правонарушения, - напомнили в МВД Татарстана.
Также в прежнем режиме начат прием заявителей на выдачу/замену водительских удостоверений.
ИСТОЧНИК KP.RU