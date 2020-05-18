ГИБДД Татарстана начала принимать экзамены на водительские права в прежнем режиме

18 Май 2020 2020-05-18T10:43:24+03:00

Все экзаменующиеся должны быть в масках и перчатках

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ГИБДД Татарстана напоминает, что с 12 мая снят режим самоизоляции и возобновлен прием экзаменов на водительские права. На экзамены необходимо предварительно записываться на сайте Госуслуг. При их сдаче наличие масок и перчаток - обязательно.

- На экзамены на право управления автомобилями могут записаться кандидаты в водители, в том числе те лица, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами за административные правонарушения, - напомнили в МВД Татарстана.

Также в прежнем режиме начат прием заявителей на выдачу/замену водительских удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU