В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей

18 Май 2020 2020-05-18T11:30:01+03:00

На 14 музыкальных школ и колледжей придется в среднем по 7,5 миллиона рублей. Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, учреждениям купят интерактивные доски и ноты

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В 2020 году на оснащение школ искусств в Татарстане выделено 106,7 миллиона рублей. На эти деньги учреждениям купят музыкальные инструменты, интерактивные доски и ноты. На 14 музыкальных школ и колледжей придется в среднем по 7,5 миллиона рублей.

Известно, что 61,7 миллиона рублей от заявленной суммы – это деньги из федерального бюджета, а остальные 45 миллионов – из республиканского.

ИСТОЧНИК KP.RU