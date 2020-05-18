В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей
Кроме того, учреждениям купят интерактивные доски и ноты
На 14 музыкальных школ и колледжей придется в среднем по 7,5 миллиона рублей.Фото: Алексей ФОКИН
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В 2020 году на оснащение школ искусств в Татарстане выделено 106,7 миллиона рублей. На эти деньги учреждениям купят музыкальные инструменты, интерактивные доски и ноты. На 14 музыкальных школ и колледжей придется в среднем по 7,5 миллиона рублей.
Известно, что 61,7 миллиона рублей от заявленной суммы – это деньги из федерального бюджета, а остальные 45 миллионов – из республиканского.
ИСТОЧНИК KP.RU