В Казани водитель сбил 9-летнего мальчика на самокате
На место аварии вызывали медиков
Помощь ребенку оказывали медики "скорой" прямо на месте происшествия.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Наезд на 9-летнего мальчика произошел в воскресенье, 17 мая, в 15.55 возле дома №47 по улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, школьник вместе с отцом был на улице и катался на электросамокате. По правилам дорожного движения 36-летний водитель иномарки "КИА Рио" не уступил ребенку дорогу и сбил его.
На место наезда вызывали "скорую". Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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