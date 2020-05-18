В Казани водитель сбил 9-летнего мальчика на самокате

18 Май 2020 2020-05-18T12:09:37+03:00

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Наезд на 9-летнего мальчика произошел в воскресенье, 17 мая, в 15.55 возле дома №47 по улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, школьник вместе с отцом был на улице и катался на электросамокате. По правилам дорожного движения 36-летний водитель иномарки "КИА Рио" не уступил ребенку дорогу и сбил его.

На место наезда вызывали "скорую". Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU