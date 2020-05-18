В Ульяновской области ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся: трое госпитализированы
Авария произошла на 21 километре 980 метра автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти»
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В субботу, 16 мая, на 21 километре 980 метре автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» в Мелекесском районе произошла авария с участие автомобиля «ВАЗ 2106». В 04.15 легковушка съехала в кювет, а после опрокинулась. Предварительно, ее 21-летний водитель не справился с управлением.
- В результате ДТП водитель и пассажиры (24-летняя женщина и 21-летний мужчина) госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU