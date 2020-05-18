В Казани на БКК пешеходный переход начали покрывать стеклом

18 Май 2020 2020-05-18T09:43:10+03:00

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В столице Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается строительство первого этапа Большого Казанского кольца (БКК).

Так, началось остекление надземного пешеходного перехода над Фермским. Для этого выбрали такой материал, как монолитный поликарбонат.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Кроме того, на объекте продолжается не только устройство ливневок и установке фонарных столбов, но благоустройство территории. Там, в частности, за прошлую неделю было высажено 137 деревьев. Идет прокладка системы полива.

Напомним, первый этап БКК включает в себя участок длиной в 800 метров – от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. В итоге там появится четырехполосная дорога с двумя трамвайными путями, а над Фермским шоссе - путепровод длиной 109,7 метра так же с 4 полосами движения.

Строительство первого этапа планируется завершить 30 августа 2020 года - к 100-летию ТАССР, сообщает Минтранс Татарстана.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

ИСТОЧНИК KP.RU