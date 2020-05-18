В Чебоксарах пропал 28-летний Кузьма Краснов, который нуждается в медицинской помощи

18 Май 2020 2020-05-18T16:19:19+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 17 мая

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В Чебоксарах начались активные поиски 28-летнего Кузьмы Краснова. Мужчина ушел в неизвестном направлении в воскресенье, 17 мая, и пропал. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательной службы "Лиза Алерт".

Известно, что Кузьма ростом около 172 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Он нуждается в медицинской помощи. На момент пропажи на мужчине была ветровка цвета хаки, синие джинсы и синеватые кроссовки с белой подошвой.

Просим всех, кто видел Кузьму Краснова, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU