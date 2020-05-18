Режим самоизоляции в Татарстане 2020: с 18 мая разрешено работать бассейнам и фитнес-центрам

18 Май 2020 2020-05-18T10:09:14+03:00

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Сегодня, 18 мая, в силу вступает постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина об очередном этапе послабления режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В этот раз речь идет об возобновлении работы бассейнов и фитнес-центров. Но и тут придется соблюдать определенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Например, персональный тренер занимается только с одним клиентом.

Можно заниматься и самим, на воздухе. Но если только речь идет о более двух человек и расстоянии между ними не мене 5 метров. Напомним, игровые и спортивные площадки в парках Татарстана пока закрыты для подобных занятий.

Открываются с этого понедельника и музеи с библиотеками (книги выдают только по предварительным заявкам). Так, в республике экскурсии можно проводить для групп до 5 человек, а если есть аудио радиооборудование, которое может увеличить дистанцию между посетителями, то и для групп до 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU