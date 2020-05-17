В Казань прилетел самолет из Ташкента с 50 пассажирами

17 Май 2020 2020-05-17T18:17:01+03:00

Всех пассажиров разместят на обсервацию в санатории "Ливадия". Фото: Иван ВИСЛОВ

Все они проведут две недели в карантине

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Сегодня, 17 мая, в международном аэропорту "Казань" сел самолет из Ташкента (Узбекистан). На нем прилетели 50 человек, которые застряли заграницей из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов.

Ближайшие две недели туристы проведут в обязательном карантине. Их разместят на обсервацию в санатории "Ливадия". Там у них возьмут несколько тестов на COVID-19.

Напомним, что в Татарстане выявлено 2232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1173 человека, скончались - семеро.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2438 человек. 25 217 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 94 275 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU