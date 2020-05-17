На поддержку здравоохранения, граждан и экономики Ульяновская область потратит почти 2,2 миллиарда рублей

17 Май 2020 2020-05-17T20:32:26+03:00

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В Ульяновской области создали резервный фонд по борьбе с коронавирусом. На поддержку здравоохранения, граждан и экономики в нем заложено 2 миллиарда 190 миллионов рублей. Об этом в субботу, 16 мая, на своей соцстранице сообщил глава региона Сергей Морозов.

- Мы разработали и внедряем третий пакет мер поддержки, согласно которому намерены вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Кроме прямого преодоления последствий пандемии он включает в себя и план дальнейшего развития экономики с учетом собственных и федеральных средств, а также инвестиций от партнеров. Этот пакет будет стоить порядка 26 миллиардов рублей, - отметил Морозов.

Заметим, что Минздрав области получит 637 миллионов рублей. Деньги направят на подготовку госпитального фонда (500 миллионов), закупку средств индивидуальной защиты (4 миллиона) и поддержку медиков (64 миллиона). 20 миллионов рублей из выделенных ведомству денег пойдут на закупку тест-систем, работу связанную с забором тестов и организацию временного жилья для медиков. Еще 11 миллионов - на создание обсерваторов. Столько же потребует работа сводного дезинфекционного отряда.

На поддержку семей будет направлено 147 миллионов рублей. Деньги выделят не из резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU