В Ульяновске спасатели помогли щенку, который провалился в открытый коллектор

17 Май 2020 2020-05-17T15:47:12+03:00

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Житель Ульяновска шел рядом с домом №6 на улице Варейкиса, когда услышал жалобное скуление щенка. Оказалось, что животное провалилось в открытый коллектор глубиной порядка двух метров. Мужчина позвонил в 112.

По указанному адресу оперативно приехали спасатели, один из которых спустился в колодец с помощью альпинистского снаряжения. Щенок был поднят на землю. Животное не пострадало.

Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска

ИСТОЧНИК KP.RU