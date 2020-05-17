В Ульяновске спасатели помогли щенку, который провалился в открытый коллектор
Животное не пострадало [фото]
Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска
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Житель Ульяновска шел рядом с домом №6 на улице Варейкиса, когда услышал жалобное скуление щенка. Оказалось, что животное провалилось в открытый коллектор глубиной порядка двух метров. Мужчина позвонил в 112.
По указанному адресу оперативно приехали спасатели, один из которых спустился в колодец с помощью альпинистского снаряжения. Щенок был поднят на землю. Животное не пострадало.
Фото: Управление гражданской защиты Ульяновска
ИСТОЧНИК KP.RU