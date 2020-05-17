2020-05-17T19:46:44+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле посреди ночи загорелся демонстрационный дом

Никто из людей не пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В субботу, 16 мая, в 23.49 в МЧС Марий Эл поступило сообщение о горении демонстрационного дома на улице Кирова в Йошкар-Оле. На место оперативно выехали две машины и 8 пожарных.

- В результате пожара поврежден демонстрационный дом. По оперативным данным пострадавших нет, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В причине пожара предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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