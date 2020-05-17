Ограничения из-за коронавируса лишили бюджет Чувашии 314 миллионов рублей налоговых доходов

17 Май 2020 2020-05-17T16:22:16+03:00

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Стало известно, как коронавирус и введенные из-за него ограничения сказались на бюджете Чувашии. Так, по данным на 1 мая налоговые доходы республики снизились на 314 миллионов рублей, а собственные доходы - на 9,52 миллиарда рублей. Об этом сообщил и.о главы регионального Минфина Михаил Ноздряков.

Вместе с тем, правда, увеличился объем безвозмездных поступлений из федерального центра. Сейчас он на 2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году и составляет 8,76 миллиардов рублей.

Отметим, что в первом квартале 2020 года в бюджет Чувашии успело поступить более 6,9 миллиардов рублей собственных доходов (это на 8,8% больше, чем в 2019 году) и 6,8 миллиардов рублей налоговых доходов (это на 10,9% больше, чем в 2019 году),

ИСТОЧНИК KP.RU