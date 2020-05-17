За неделю в Татарстане выявили 15 нарушителей самоизоляции
За минувшую неделю полицейские Татарстана зафиксировали 15 нарушителей самоизоляции. Это люди, которые должны были две недели провести дома после возвращения из другого региона России или из-за рубежа. Все были выявлены в Казани, Альметьевске, Лаишево, Бугульме, Зеленодольском районе и Набережных Челнах. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.
Сейчас в Татарстане на обязательной двухнедельной самоизоляции находятся 9511 человек. 6993 из них приехали из другого региона страны, 7 - из-за границы. Еще 2511 изолированных контактировали с зараженными или людьми с подозрением на коронавирус.
За несоблюдение карантина им может грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU