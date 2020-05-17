За неделю в Татарстане выявили 15 нарушителей самоизоляции

17 Май 2020 2020-05-17T14:26:43+03:00

За несоблюдение двухнедельного карантина им грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они должны были находится дома, так как недавно вернулись из других регионов России или из-за рубежа

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За минувшую неделю полицейские Татарстана зафиксировали 15 нарушителей самоизоляции. Это люди, которые должны были две недели провести дома после возвращения из другого региона России или из-за рубежа. Все были выявлены в Казани, Альметьевске, Лаишево, Бугульме, Зеленодольском районе и Набережных Челнах. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Сейчас в Татарстане на обязательной двухнедельной самоизоляции находятся 9511 человек. 6993 из них приехали из другого региона страны, 7 - из-за границы. Еще 2511 изолированных контактировали с зараженными или людьми с подозрением на коронавирус.

За несоблюдение карантина им может грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU