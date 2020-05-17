В Казани закончился карантин у 22 туристов из Берлина
В воскресенье, 17 мая, казанский санаторий "Ливадия" покинут 22 человека - туристы, которые вернулись домой из Берлина. По прибытию в Татарстан они были отправлены на обязательный двухнедельный карантин в обсерватор.
Напомним, что в Татарстане выявлено 2232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1173 человека, скончались - семеро.
- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2438 человек. 25 217 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 94 275 тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU