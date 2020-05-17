2020-05-17T12:33:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани закончился карантин у 22 туристов из Берлина

Последние две недели они провели в санатории "Ливадия"
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент под медицинским наблюдением в республике находятся 2438 человек.На данный момент под медицинским наблюдением в республике находятся 2438 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 17 мая, казанский санаторий "Ливадия" покинут 22 человека - туристы, которые вернулись домой из Берлина. По прибытию в Татарстан они были отправлены на обязательный двухнедельный карантин в обсерватор.

Напомним, что в Татарстане выявлено 2232 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1173 человека, скончались - семеро.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2438 человек. 25 217 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. - С начала исследований проведено 94 275 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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