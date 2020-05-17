2020-05-17T14:27:40+03:00
Общество

В Татарстане нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку

Алину Рахимзянову искали в Нижнекамске и Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Поисковый центр"Фото: ПСО "Поисковый центр"
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14 мая 18-летняя жительница Нижнекамска Алина Рахимзянова ушла из дома и пропала. Ее родные обратились за помощью в полицию. Отмечалось, что девушка может находиться в Казани.

В воскресенье, 17 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда "Поисковый центр" сообщили, что девушка найдена живой. Где именно она была и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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