2020-05-17T11:20:38+03:00
Общество

В Татарстане нашли живым пенсионера, который уехал на машине в неизвестном направлении и пропал

О местонахождении Михаила Гильманова не было ничего известно с 11 мая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Татарстане завершились поиски 71-летнего Михаила Гильманова из Альметьевска. Напомним, мужчина сел за руль своего автомобиля "Ниссан Террано" 11 мая и уехал в неизвестном направлении. Несколько дней родные ничего не знали о его местоположении.

Накануне волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Михаил найден живым. Где мужчина находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

Также в Менделеевске больше двух лет ищут Олега Чураева. Молодой отец выехал в Набережные Челны, чтобы купить комплект одежды для будущего ребенка, но обратно не вернулся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24