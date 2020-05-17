В Татарстане нашли живым пенсионера, который уехал на машине в неизвестном направлении и пропал

17 Май 2020 2020-05-17T11:20:38+03:00

О местонахождении Михаила Гильманова не было ничего известно с 11 мая

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В Татарстане завершились поиски 71-летнего Михаила Гильманова из Альметьевска. Напомним, мужчина сел за руль своего автомобиля "Ниссан Террано" 11 мая и уехал в неизвестном направлении. Несколько дней родные ничего не знали о его местоположении.

Накануне волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Михаил найден живым. Где мужчина находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

Также в Менделеевске больше двух лет ищут Олега Чураева. Молодой отец выехал в Набережные Челны, чтобы купить комплект одежды для будущего ребенка, но обратно не вернулся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU