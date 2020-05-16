Прокурор Татарстана предупредил главу минздрава республики о недопустимости нарушения прав медработников на стимулирующие выплаты

16 Май 2020 2020-05-16T19:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальное предостережение о недопустимости нарушения законодательства объявил сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков региональному главе минздрава Марату Садыкову. Глава надзорного ведомства предупредил административной и уголовной ответственности за нарушение трудовых прав медработников, в том числе на своевременное и полное получение стимулирующих выплат.

Напомним, президент России Владимир Путин еще 8 апреля распорядился на три месяца установить допвыплаты для специалистов, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными коронавирусом.

Также же по поручению Нафикова в аппарате надзорного ведомства организована круглосуточная горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав работников медучреждений, в том числе на получение выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU