2020-05-16T18:20:52+03:00
Происшествия

Жителя Ульяновска подозревают в реабилитации нацизма в ходе виртуального «Бессмертный полка»

Он разместил на сайте акции фотографии нацистских преступников
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
«Бессмертный полк 2020» прошел в онлайн формате.«Бессмертный полк 2020» прошел в онлайн формате.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Следком России продолжает следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами, разместившими на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.

В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории России, среди которых житель Ульяновска. На данный момент уже установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

В отношении четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

– Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор Татарстана предупредил главу минздрава республики о недопустимости нарушения прав медработников на стимулирующие выплаты
Жителя Ульяновска подозревают в реабилитации нацизма в ходе виртуального «Бессмертный полка»
В 87 организациях Татарстана впервые выявили случаи заражения коронавирусом за неделю
В Татарстане ожидаются заморозки
Соцсети и сайт «Ак Барса» признали лучшими в КХЛ
В Татарстане уничтожили базу данных цифровых пропусков
В центре Казани приставы опечатали парфюмерный супермаркет
Капитан «Рубина» о возобновлении РПЛ: будем следить и за европейским опытом
В Марий Эл заведующая школьной столовой за отравление 75 детей и 1 взрослого заплатит 10 тысяч рублей
В Татарстане голодным нерпам пообещали помочь предприниматели
В одной из школ Чебоксар работал учитель с судимостью
Жители Йошкар-Олы могут выбрать места в городе, которые будут благоустроены в 2021 году
В Татарстане пьяная мать уснула на новорожденной дочери: ребенок выжил
В Марийском государственном университете начал действовать "Личный кабинет будущего студента МарГУ"
Малые реки в Чебоксарах благоустроят и превратят в туристические зоны
В Татарстане пес провалился в колодец, пришлось вызывать спасателей
В Татарстане во время замены диска "болгарки" рабочий получил смертельную рану
В Чебоксарах в 2020 году отремонтируют фасады 41 многоквартирного дома
В Татарстане водитель зажал руку гаишника и "заработал" уголовное дело
Игроки казанского «Рубина» соберутся на клубной базе 16 мая
Госстройнадзор Татарстана разработал механизм сокращения числа проверок объектов капитального строительства
В Казани 18-летняя девушка задержана за покушение на убийство
В Ульяновской области столкнулись внедорожник и легковушка: один человек госпитализирован
Секретарь отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимова посетовал на то, что его диагноз о заболевании коронавирусом «выставили на всеобщее обозрение»
С 16 мая в электричках Татарстана начнут штрафовать пассажиров без масок и перчаток