Жителя Ульяновска подозревают в реабилитации нацизма в ходе виртуального «Бессмертный полка»

16 Май 2020 2020-05-16T18:20:52+03:00

Он разместил на сайте акции фотографии нацистских преступников

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Следком России продолжает следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами, разместившими на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.

В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории России, среди которых житель Ульяновска. На данный момент уже установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

В отношении четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

– Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU