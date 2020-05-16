Жителя Ульяновска подозревают в реабилитации нацизма в ходе виртуального «Бессмертный полка»
Следком России продолжает следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма лицами, разместившими на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.
В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории России, среди которых житель Ульяновска. На данный момент уже установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности.
В отношении четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
– Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ИСТОЧНИК KP.RU